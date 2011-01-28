Семашко: Регулярні постачання нафти в Білорусь по «Одеса–Броди» почнуться з 29 січня

Регулярні постачання нафти нафтопроводом «Одеса–Броди» для Мозирського нафтопереробного заводу (Білорусь) розпочнуться з 29 січня ц.р.

Про це повідомив сьогодні в Гомелі перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО, передає білоруське інформагентство БЕЛТА.

За словами В.СЕМАШКА, танкер з азербайджанською нафтою, котра заміщуватиме за своповим договором венесуельську нафту, вже пришвартувався в морському порту «Южний».

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2011 року ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» підписали договір щодо надання послуг транспортування нафти з використанням нафтопроводу «Одеса–Броди» до білоруського нафтопереробного заводу в м. Мозир. Зокрема, договір передбачає гарантоване транспортування 4 млн. тонн нафти за рік і підписаний терміном на 2 роки.