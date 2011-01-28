«Київтрансгаз» відновив газопостачання ТЕЦ «Київенерго»

Ввечері 27 січня УМГ «Київтрансгаз» почав поступово збільшувати тиск газу на теплоелектроцентралях АК «Київенерго».

Про це говориться в коментарі АК «Київенерго» щодо ситуації з газопостачанням на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, розповсюдженому Департаментом корпоративних комунікацій енергокомпанії.

Як інформують в “Київенерго”, наразі енергетичне обладнання станцій повернулося до роботи в плановому нормативному режимі. Обсяги теплової енергії, що виробляють ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та які зменшились через зниження тиску газу, поступово підвищуються.

Станом на 13.00 28 січня температура теплоносія (тобто температура, з якою теплоносій «виходить» з ТЕЦ) складає 82˚С, що відповідає нормативним параметрам температурного графіку (у відповідності із наявною температурою зовнішнього середовища).

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц. р. «Київтрансгаз» обмежив газопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 «Київенерго», що постачають тепло в квартири майже 2 млн. киян. Через це температура теплоносія була знижена на 20˚С – до 60˚С, чого недостатньо для відповідного обігріву помешкань киян.

За офіційною інформацією «Київенерго», між компанією і газівниками підписані договори на постачання газу для вироблення теплової енергії для потреб населення, але виникли складнощі через обов`язкову умову про 30% передоплату, здійснити яку неможливо через вже наявні борги компанії перед постачальниками палива, викликані великою заборгованістю перед “Київенрго”. За даними компанії, станом на 19 січня 2011 року борг «Київенерго» за спожитий газ становив 1 млрд. 370 млн. грн. При цьому борги перед компанією споживачів і бюджету сукупно перевищують 3,5 млрд. грн.

Водночас 26 січня ц. р. голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заперечив вину столичної мерії за холодні батареї в квартирах киян. "У нас залишається наш борг 150 млн. грн. (перед АК "Київенерго" щодо компенсації різниці в тарифах), а не 1 млрд., і не більше", - заявив він журналістам 26 січня.

За словами О.ПОПОВА, з другої половини 2010 року компенсації щодо різниці в тарифах мали здійснюватися урядом за рахунок коштів державного бюджету.

27 січня перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що до кінця дня в Києві буде відновлено тиск газу, що подається на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 компанії «Київенерго», які обслуговують близько двох тисяч житлових будинків.

«Наразі «Київенерго», враховуючи, що тариф покривається тільки на 60%, не сплачує за газ, і НАК «Газ України» робить такі обмеження (зниження тиску газу – УНІАН). На цей сезон це вже другі такі обмеження по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. І на їхній території до кінця дня, ми вирішили, піднімуть знову тиск газу», - сказав О.МАЗУРЧАК.