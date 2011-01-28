АМК дозволив ДК «Укргазвидобування» придбати АЗС та АГЗС у 10 трейдерів

Антимонопольний комітет України дозволив ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» придбати цілісні майнові комплекси АЗС та АГЗС у 10 трейдерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Згідно з повідомленням, «дочці» «Нафтогазу» дозволено придбати заправки, які знаходяться у власності у ТОВ «АТИКВА» (м. Чернігів), ТОВ «Реген-Ойл» (м. Черкаси), ТОВ «Агрохімсервіс» (м. Суми), ТОВ «Біна ЛТД» (м. Харків), ТОВ «Меркатор АЗС» (м. Кременчук, Полтавська обл.), ТОВ «Калина-Закарпаття» (м. Ужгород, Закарпатська обл.) », ТОВ« ВКП «Демі» ( м. Артемівськ, Донецька обл.), ТОВ «Неон» (м. Рубіжне, Луганська обл.), ТОВ «Век» (м. Одеса) та ДП «Борол» (с. Усатове, Одеська обл.).

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" на сьогодні є найбільшим в Україні підприємством з видобування та переробки природного газу і газоконденсату. До складу компанії входить Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (Шебелинський ГПЗ, Харківська обл.)

Нафтопродукти, вироблені Шебелинським ГПЗ, реалізуються через мережу автозаправних станцій, що працюють під брендом "Нафтогаз".