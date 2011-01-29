Уряд вивчає питання запровадження імпортних мит на нафтопродукти

Уряд України вивчає можливість запровадження імпортних мит на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Кожна країна має право себе захищати, особливо у складний час. Але ми рішення про запровадження таких імпортних захисних мит ще не ухвалили. В уряді є різні точки зору, ведуться розрахунки », - сказав М.АЗАРОВ. Він зазначив, що у «низці міністерств економічного профілю» є думка, що введення таких мит спровокує зростання цін на нафтопродукти.

Однак, при цьому М. АЗАРОВ підкреслив, що уряд буде приймати зважене рішення з цього питання. «Уряд не буде гарячкувати і приймати необдуманих рішень. Ми все зважимо і приймемо те рішення, яке відповідає розвитку економіки і інтересам наших громадян», - сказав М. АЗАРОВ.

Також він нагадав, що ряд країн запровадили досить суттєві експортні мита на нафту, зокрема Росія.

Разом з цим, М. АЗАРОВ підкреслив, що на сьогодні імпорт нафтопродуктів на українському ринку становить 54% через те, що ряд нафтопереробних підприємств перебувають на ремонті.

За словами українського прем`єра, українські НПЗ, в принципі, мають потенціал для забезпечення України нафтопродуктами обсягами, що у 2 рази перебільшує потребу країни.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціює введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів, незалежно від напрямку імпорту, на рівні 130 євро/тонна і дизпалива - 80 євро/тонна. Зокрема, міністерство звернулося керівники 6 українських НПЗ з вимогою захистити вітчизняного виробника і почати антидемпінгове розслідування відносно імпорту нафтопродуктів в Україні.