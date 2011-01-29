У лютому цінова ситуація на ринку нафтопродуктів не зміниться?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не очікує негативного розвитку цінової ситуації на внутрішньому ринку нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 28 січня в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Буквально сьогодні відбулася зустріч із основними гравцями на цьому ринку (нафтопродуктів - УНІАН), які підтвердили, що той ціновий коридор, який було встановлено - вони в цьому коридорі будуть працювати. В лютому, принаймні, - точно», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що уряд уважно стежить за розвитком ситуації на ринку нафтопродуктів. «Ми знаємо, які будуть ціни. Якщо хтось буде виходити за межі цього коридору, значить, це буде порушенням умов угоди», - заявив прем’єр.