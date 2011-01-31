Україна почала спецрозслідування імпорту нафтопродуктів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі почала спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марки А-76 (А-80) А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, зрідженого газу, бітуму дорожнього, масла) незалежно від країни походження і експорту.

Про це йдеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовій кур’єр» (№17 від 29 січня 2011 року).

Зокрема, комісія розглянула інформаційно-аналітичні матеріали Міністерства енергетики і вугільної промисловості України щодо надмірного зростання імпорту до України нафтопродуктів і за результатами розгляду встановила, що матеріали містять достатньо обгрунтованої інформації, на підставі якої можна зробити висновок, що в період з 2007 по 2010 роки імпорт до України окремих продуктів переробки нафтової сировини здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг завдати шкоди національному товаровиробникові.

Враховуючи це і керуючись статтею 9 Закону України «Про застосування спеціальних заходів з імпорту до України», комісія ухвалила рішення №СП-250/2011/4402-41 «Про порушення і проведення спеціального розслідування щодо імпорту до України окремих продуктів переробки нафтової сировини незалежно від країни походження і експорту».

Об`єктом розслідування є товар, який має такий опис: окремі продукти переробки нафтової сировини (бензин марки А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельне паливо, мазут, пічне паливо, зріджений газ, бітум дорожній, масло), які можуть класифікуватися згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) за кодами: 2710114119, 2710114139, 2710114199, 2710114511, 2710114599, 2710193130, 2710194110, 2710194120, 2710194500, 2710194900, 2710194130, 2710196300, 2710196500, 2710196900, 2710195100, 2710196100, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711139700, 2711140000, 2711190000, 2713200000, 2710198100.

Проведення розслідування доручене Мінекономіки.

У разі, якщо розслідування певним чином стосується інтересів фізичних чи юридичних осіб, такі особи мають право відправляти до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Впродовж 30 днів від дати публікації цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію зацікавлених сторін розслідування і розглядає вимоги щодо проведення слухань.

Впродовж 40 днів від дати публікації цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію щодо порушення розслідування.

Рішення комісії набуває чинності з дня публікації цього повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міненерго офіційно заявило, що підтримує введення в Україні мит на імпортні нафтопродукти незалежно від країни походження, на бензини – 130 євро/тонна, на дизпальне – 80 євро/тонна.

Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництва.

Великі мережі АЗС, які переважно імпортують нафтопродукти, негативно висловилися про можливість введення мит, вважаючи, що це призведе до монополізації ринку українськими НПЗ, а також до різкого зростання цін на нафтопродукти до 10 грн./л на А-95 і до 9 грн./л на дизпальне при поточному рівні світових цін на нафту. Своє занепокоєння можливим введенням мит у спільному листі прем`єр-міністру України висловили посольства Литви, Румунії й Польщі.