АМК загальмував рішення щодо цін на бензин

Антимонопольний комітет України переніс розгляд справи, порушеної щодо основних операторів ринків нафтопродуктів за фактом різкого підвищення роздрібних цін на бензин, на два тижні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що підставою для цього стала необхідність опрацьовування значного обсягу інформації, яка надійшла від операторів ринку на подання про попередні висновки у справі.

Відповідачами у справі виступають ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг» і СП ТОВ «Кершер».

Як відомо, 4 січня ц.р. АМК почав розслідування діяльності ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» і ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на пальне.

За попередніми даними фахівців АМК й експертів ринку ціни, встановлені на бензин марки А-95 і А-92, є економічно необгрунтованими і виходять за межі рекомендованої ціни, яка щодекади розраховується експертно-аналітичною групою Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Враховуючи обсяги прибутків відповідачів, розмір штрафу для кожного з них може становити до 10% річного доходу, який становить від 300 млн. грн. до 900 млн. грн.