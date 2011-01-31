LNG-терміналом в Україні зацікавилися 20 компаній - Міненерго

У тендері на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу в Україні зацікавлені 20 компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігор КИРЮШИН під час круглого столу «LNG-термінал – старт проекту: шлях до енергетичної незалежності України».

«20 компаній зацікавлені в розробці техніко-економічного обгрунтування», - сказав він.

У свою чергу, як відзначив керівник Робочої групи «Національні проекти» Комітету економічних реформ під головуванням Президента України Владислав КАСЬКІВ, тендер на розробку ТЕО буде оголошено в лютому 2011 року. І вже до кінця вересня 2011 року «робота з підготовки ТЕО має бути завершена, і на підставі чого буде розроблено бізнес-план проекту».

За його словами, перемогу в конкурсі на розробку ТЕО одержить компанія, яка відповідатиме таким критеріям: якість, тобто кваліфікація виконавців, ціна і терміни виконання проекту, а також співпраця і супровід після підготовки ТЕО.

Як повідомляв УНІАН, в даний час розглядаються три можливі майданчики для будівництва терміналу – Одеська область (порт Южний), Миколаївська область (порт Очаків) і Крим (порт Феодосія). Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить від 1,21 до 1,38 млрд. дол. Будівництво першої черги терміналу на 5 млрд. куб. м зрідженого природного газу має завершитися в 4-му кварталі 2014 року, другої – в 4-му кварталі 2016 року.