Гуртові ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень зросли в середньому на 1,8%

Середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти з 24 по 31 січня 2011 року збільшилися на 0,6-4,1% (в середньому на 1,8%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 24 по 31 січня 2011 року середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 4,1%, або 400 грн./т, – до 10150 грн./т; на бензин А-92 – збільшилися на 1,5%, або 150 грн./т, – до 10290 грн./т; на бензин А-95 – збільшилися на 0,6%, або 60 грн./т, – до 10710 грн./т; на дизельне пальне – збільшилися на 0,9%, або 80 грн./т, – до 8890 грн./т.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.