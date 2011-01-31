НКРЕ зберегла ціни на газ для промспоживачів і бюджетників на лютий

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла в лютому на рівні січня цього року граничні ціни на газ для бюджетних організацій і установ, а також для промислових та прирівняних до них споживачів у розмірі 2,282 тис. грн. за тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ.

Як повідомляв УНІАН, на січень граничні ціни на газ для вказаних груп споживачів були підвищені на 4,3%, - 2,282 тис. грн. за тис. куб. м, в порівнянні з груднем 2010 р.

Промисловим споживачам і бюджетним організаціям поставляється імпортований природний газ. Регулятор щомісячно переглядає рівень граничної ціни, виходячи з коливань курсу гривні до долара, а також вартості газу.