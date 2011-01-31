Кабмін призначив Швидкого членом правління «Нафтогазу України»

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням призначив Едуарда ШВИДКОГО членом правління НАК «Нафтогаз України».

Відповідне розпорядження Кабміну (№61-р від 31 січня) опубліковане на урядовому порталі.

Нагадаємо, Е.ШВИДКИЙ посідав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» з 24 березня по 27 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.