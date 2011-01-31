Кабмін затвердив новий план з підготовки і реалізації проекту "LNG термінал"

Кабінет міністрів затвердив новий план першочергових заходів з підготовки і реалізації національного проекту "LNG термінал" - морський термінал з прийому скрапленого природного газу".

Відповідне розпорядження № 2360 від 8 грудня 2010 року розміщено на сайті уряду.

Цим документом визнано таким, що втратили чинність, розпорядження Кабміну № 992 від 31 березня, яким було затверджено колишній план заходів.

Згідно з новим планом, НАК «Нафтогаз України» має забезпечити закупівлю послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування проекту в першому кварталі 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, в участі у тендері на розробку ТЕО будівництва LNG-терміналу в Україні зацікавлені 20 компаній.

За інформацією керівника Робочої групи «Національні проекти» Комітету економічних реформ під головуванням Президента України Владислава КАСЬКІВА, тендер на розробку ТЕО буде оголошено у лютому 2011 року. І вже до кінця вересня 2011 року «робота з підготовки ТЕО має бути закінчена, і на підставі цього буде розроблено бізнес-план проекту».

Як повідомляв УНІАН, в даний час розглядаються три можливі майданчики для будівництва терміналу – Одеська область (порт Южний), Миколаївська область (порт Очаків) і Крим (порт Феодосія). Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить від 1,21 до 1,38 млрд. дол. Будівництво першої черги терміналу на 5 млрд. куб. м скрапленого природного газу має завершитися в 4-му кварталі 2014 року, другої черги – в 4-му кварталі 2016 року.