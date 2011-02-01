Нафта після подолання рівня в 100 дол./бар. дешевшає

Ціна нафти на сьогоднішніх торгах, 1 лютого, падає після того, як за підсумками торгів у понеділок вартість нафти марки Brent вперше більш ніж за два роки перевищила 100 доларів за барель.

Вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,14 долара, або на 0,15% - до 92,05 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,5 долара, або на 0,49% - до 100,51 долара за барель, передає Bloomberg.