Більше половини заборгованості за газ у 20 підприємств ТКЕ

Більше половини заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за спожитий з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) природний газ припадає на 20 найбільш енергоємних підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, за даними оперативного моніторингу, понад 1000 підприємств ТКЕ, яким ДК «Газ України» з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) реалізує природний газ для виробництва теплової енергії, заборгували компанії понад 4 млрд. грн. при рівні оплати - 43% (станом на 31 січня 2011 р., без АЕК «Київенерго»).

У той же час, заборгованість 19 найбільш енергоємних тепловиробників становить 2,2 млрд. грн., або 54% від загального боргу всіх підприємств ТКЕ (без «Київенерго»).

ТОП-20 найбільших боржників серед підприємств, які забезпечують теплом жителів міст-мільйонників, очолює АЕК «Київенерго». Протягом опалювального періоду 2010-2011 рр. столична теплоенергетика заборгувала за природний газ понад 1 млрд. грн. (рівень оплати - 41%).

У містах з населенням понад 1 млн. чоловік найбільшими боржниками за спожитий з 1 жовтня 2010 р. газ є такі підприємства ТКЕ: «Харківські теплові мережі» (м. Харків) - 421 млн. грн. (оплата 38%), «Донецькміськтепломережа» (м. Донецьк) - 188 млн. грн. (36%), «Донецьктеплокомуненерго» (м. Донецьк) - 163 млн. грн. (30%), «Теплопостачання міста Одеси» (м. Одеса) - 122 млн. грн. (39%), «Дніпропетровські міські теплові мережі» (м. Дніпропетровськ) - 108 млн. грн. (40%).

У містах з населенням від 500 тис. до 1 млн. чоловік найбільшими боржниками за спожитий з 1 жовтня 2010 р. газ є такі підприємства ТКЕ: «Криворізька ТЕЦ» (м. Кривий Ріг) - 160 млн. грн. (рівень розрахунків - 16%), концерн «Міські теплові мережі» (м. Запоріжжя) – 151 млн. грн. (46%), «Кривийрігтепломережа» (м. Кривий Ріг) - 121 млн. грн. (46%), «Львівтеплоенерго» (м. Львів) - 102 млн. грн. (40%).

У містах з населенням від 250 тис. до 500 тис. чоловік найбільшими боржниками за спожитий з 1 жовтня 2010 р. газ є такі підприємства ТКЕ: «Кримтеплокомуненерго» (м. Сімферополь) – 109 млн. грн. (рівень розрахунків - 25%), «Маріупольтепломережа» (м. Маріуполь) - 92 млн. грн. (32%), «Облтеплокомуненерго» (м. Чернігів) – 66 млн. грн. (23%), «Теплокомуненерго» (м. Луганськ) – 65 млн. грн. (39%), Дніпродзержинськтепломережа» (м. Дніпродзержинськ) - 61 млн. грн. (28%), «Полтаватеплоенерго» – 55 млн. грн. (52%), «Макіївкатепломережа» (м. Макіївка) - 53 млн. грн. (37%), «Житомиртеплокомуненерго» (м. Житомир) - 50 млн. грн. (37%), «Вінницяміськтеплоенерго» (м. Вінниця) - 49 млн. грн. (48%), «Севтеплоенерго» (м. Севастополь) - 46 млн. грн. (46%).

ДК «Газ України» звертається до керівництва теплопостачальних підприємств-боржників з проханням прискорити проведення розрахунків за природний газ, і закликає місцеві органи влади навести порядок у розрахунках тепловиробників за спожитий газ.

Компанія зазначає, що населення в цілому сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, зокрема, опалення і гарячого водопостачання, проте сплачені ними кошти своєчасно в компанію не надходять.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики ускладнює своєчасні і повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. За даними оперативного моніторингу, найбільша заборгованість за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) у підприємств ТКЕ Донецької (621 млн. грн.), Дніпропетровської (567 млн. грн.), Харківської (526 млн. грн.), Луганської (215 млн. грн.), Запорізької (200 млн. грн.), Одеської (187 млн. грн.), Київської (174 млн. грн.), Львівської (164 млн. грн.), Полтавської (133 млн. грн.) областей, а також АР Крим (142 млн. грн.).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ демонструють теплопостачальні підприємства Закарпатської (28%), Волинської (30%), Кіровоградської (34%), Донецької, Луганської (по 36%), Дніпропетровської (37%) областей, а також АР Крим (31%).

Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

