Акціонери «Укрнафти» на зборах планують розподілити прибуток за 2009 рік

Акціонери ВАТ «Укрнафта» на чергових загальних зборах, які призначені на 25 лютого 2011 року, планують розглянути питання розподілу прибутку і затвердити терміни виплати дивідендів за 2009 рік.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому сьогодні в газеті «Голос України».

Як наголошується в повідомленні, дане питання було додатково внесене до порядку денного зборів за ініціативи акціонера, який володіє більш як 10% «Укрнафти».

Також до порядку денного включено додатково ще низку питань, зокрема, про затвердження звіту правління компанії про результати фінансово-господарської діяльності компанії за 2009 рік, затвердження звітів Наглядової ради і Ревізійної комісії про проведену роботу за 2009 рік.

Усього до порядку денного зборів включено 20 питань.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «Укрнафти» на зборах 25 лютого розглянуть питання переобрання голови правління компанії, а також реорганізації відкритого акціонерного товариства у публічне АТ, дематеріалізації акцій, вибору хранителя акцій і депозитарію, затвердження річного звіту.

Нагадаємо, 19 січня на засіданні уряду прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ зажадав від профільного міністра кадрових рішень, зокрема – зміни керівництва «Укрнафти».

Після цього міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО повідомив про те, що найбільш вірогідним претендентом на посаду голови ВАТ «Укрнафта» є британський менеджер.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює Група «Приват».