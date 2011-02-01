ТНК-ВР: Введення в Україні мит на імпортні нафтопродукти сприятиме зниженню цін на пальне

Введення в Україні мит на імпортні нафтопродукти сприятиме зниженню та стабілізації цін на пальне.

Про це йдеться в коментарі керуючого директора ТОВ «ТНК-ВР Комерс» (м. Київ) Дідьє КАЗИМІРО, текст якого передано УНІАН.

За його словами, українські НПЗ сьогодні стримують зростання цін на нафтопродукти. «Коли б не місцеві заводи, протягом найближчих п'ятнадцяти-двадцяти днів ціна бензину А-95 могла б зрости до 10 гривень. Враховуючи, що ціна імпортних партій бензину А-95 зросла на 20%, без конкурентного чинника у вигляді українських НПЗ можна було б прогнозувати чергову хвилю подорожчання протягом найближчих двох-трьох тижнів. І статистика щодо зайнятості в США визначила б, скільки повинен заплатити українець за літр пального», – зазначив топ-менеджер.

За його словами, якби ціновий порядок для України формували місцеві заводи, як це було до скасування імпортних мит у 2005 році, країна мала б нижчу й стабільнішу вартість пального на заправках, менше залежала від коливань котирувань на зовнішніх ринках.

«Імпортні нафтопродукти, а особливо ті, які ввозяться до країни за сірими схемами, мають значну цінову перевагу перед українським пальним – до двох гривень на літрі. Проте ніхто не робить таких знижок для українських споживачів – подивіться, ціни на імпортне й вітчизняне пальне відрізняються небагато. Більш того, сьогодні, маючи гіршу економіку, ми утримуємо ціни на своїх АЗС, тоді як деякі імпортери «розхитують» ринок. Це тривожний сигнал для споживачів, які в разі виходу з ринку місцевих заводів будуть вимушені платити європейську ціну за бензин», - сказав він.

За словами головного керуючого директора ТОВ «ТНК-ВР Комерс», введення мит на імпорт нафтопродуктів із країн, що мають преференційне ціноутворення на нафтову сировину, дозволило б вирівняти умови роботи на ринку й, таким чином, підтримати добросовісну конкуренцію.

«Сьогодні основний прибуток на торгівлі нафтопродуктами одержують трейдери, а не НПЗ. Введення мит приведе не до збільшення ціни, а до перерозподілу заробітків усередині збутового ланцюжка. Іншими словами, більше почнуть заробляти заводи, менше – торгові компанії. Для кінцевого споживача ціна може навіть зменшитися. Збільшивши завантаження своїх потужностей, заводи зможуть знизити витрати й, таким чином, запропонувати ринку дешевший продукт», - підкреслив Д.КАЗИМІРО.

Він зазначив, що державі значно легше контролювати ціноутворення шести НПЗ, ніж сотень компаній, які здійснюють ввезення пального з-за кордону.

«Працюючі на повному завантаженні українські заводи – це не лише нижчі ціни, але ще й збільшені надходження до бюджету. Ми не практикуємо сірі схеми. Ми платимо всі податки, ведемо соціально відповідальний бізнес і даємо роботу тисячам українців...» - підкреслив Д.КАЗИМІРО.

Як повідомлялося, раніше Міненерговугілля офіційно заявило, що підтримує введення в Україні мит на імпортні нафтопродукти незалежно від країни походження, на бензини – 130 євро/тонна, на дизпальне – 80 євро/тонна.

Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини й провести модернізацію виробництв.

Великі мережі АЗС, які переважно імпортують нафтопродукти, негативно висловилися з приводу можливості введення мит, вважаючи, що це призведе до монополізації ринку українськими НПЗ, а також до різкого зростання цін на нафтопродукти до 10 грн./літр на А-95 і до 9 грн./літр на ДП при поточному рівні світових цін на нафту.

Свою стурбованість можливим введенням мит у спільному листі прем'єр-міністру України виклали посольства Литви, Румунії та Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня ц.р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі оголосила про те, що вона почала спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марки А-76 (А-80) А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, мастила) незалежно від країни походження й експорту.