Асоціація нафтотрейдерів вважає тиском на владу заяви про можливу зупинку деяких НПЗ

Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» вважає заяви деяких власників нафтопереробних заводів (НПЗ) про можливу зупинку підприємств такими, що дестабілізують ринок і чинять тиск на органи влади країни, і закликає уряд не піддаватися на шантаж з боку нафтопереробних компаній.

Про це йдеться у повідомленні асоціації, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні наголошується, що безпрецедентний тиск і дезинформація органів влади і окремих високопоставлених урядовців вже привели до початку абсолютно безпідставного спецрозслідування відносно імпорту нафтопродуктів.

«Упевнені, що тиск, що продовжується, з боку власників НПЗ націлений на дезорієнтацію кураторів розслідування з метою досягнення бажаного результату у вигляді різкого зростання цін на продукцію після введення мит», - зазначається у повідомленні.

Тим часом, асоціація, як і раніше, не схильна драматизувати ситуацію в нафтопереробній галузі, оскільки вважає головними причинами нинішніх проблем нафтопереробників глобальну несприятливу кон`юнктуру в нафтопереробці в усьому світі, недостатність інвестицій в модернізацію українських підприємств і ряд негативних явищ на внутрішньому ринку України, таких як контрабанда і нелегальне виробництво нафтопродуктів, а також схеми безподаткового імпорту.

В асоціації з розумінням ставляться до прохань уряду України щодо стабілізації цін на нафтопродукти у роздрібній мережі у період зростання котирувань на світовому ринку і збільшення податкового навантаження на споживача.

Також у повідомленні зазначається, що нинішня диверсифікована система забезпечення України нафтопродуктами, коли поставки здійснюються сумарно з майже 15 внутрішніх і зовнішніх напрямів, здатна задовольнити потреби країни у паливі за ринковими цінами у будь-якій ситуації, включаючи зупинку великих виробництв, у чому можна було переконатися у 2010 році, коли Лисичанський НПЗ простояв на ремонті більш як два місяці.

Нагадаємо, 31 січня з`явилася інформація про те, що Рада директорів російсько-британської компанії ТНК-ВР ухвалила рішення про зупинку Лисичанського НПЗ (ПАТ «ЛІНІК», Луганська обл.) у першому кварталі 2011 р. При цьому менеджменту компанії надане право ухвалення остаточного рішення з даного питання залежно від зміни умов ведення бізнесу в країні.

29 січня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі оголосила про те, що ухвалила рішення про початок спеціального розслідування відносно збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на паливо.

Раніше Міненерго офіційно заявило, що підтримує введення в Україні мит на імпортні нафтопродукти незалежно від країни походження, на бензини – 130 євро/тонна, на дизпальне – 80 євро/тонна.

Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництв.

Великі мережі АЗС, що переважно імпортують нафтопродукти, негативно висловилися про можливість введення мит, вважаючи, що це приведе до монополізації ринку українськими НПЗ, а також до різкого зростання цін на нафтопродукти до 10 грн. / літр на А-95 і до 9 грн. / літр на ДП при поточному рівні світових цін на нафту.

Свою стурбованість можливим введенням мит у спільному листі прем`єр-міністру України висловили посольства Литви, Румунії і Польщі.