Україна в січні не постачала електроенергію до Білорусі

17:04, 01 лютого 2011
Енергетика
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Україна не здійснювала експортні постачання електроенергії до Білорусі в січні.

Про це сказано в прес-релізі НАК «Енергетична компанія України», переданому сьогодні агентству УНІАН.

Зокрема, прес-служба, коментуючи скорочення об`ємів виробництва електроенергії тепловими електростанціями в січні, відзначила, що це пов`язано із збільшенням частки АЕС в загальному об`ємі виробництва, а також «відсутністю експорту електроенергії до Білорусі, який у січні минулого року складав 258 млн. кВт/год».

Нагадаємо, 27 грудня 2010 року, перебуваючи в Києві, віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО заявив про намір імпортувати з України в 2011 році до 4 млрд. кВт/год. електроенергії.

29 грудня 2010 р. перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ заявляв про те, що Україна і Білорусь продовжують погоджувати тарифи на експорт електроенергії.

Як повідомило УНІАН джерело в Міненерговугілля, постачання до Білорусі припинилися через неузгодженість ціни експорту української електроенергії між господарюючими суб`єктами. Крім цього на хід переговорів, за словами співбесідника агентства, вплинув також політичний момент, пов`язаний із зволіканням з боку офіційного Києва у визнанні результатів президентських виборів у Білорусі. Останній чинник став навіть причиною тимчасового одностороннього виходу Білорусі з паралельного режиму роботи енергосистем двох країн на початку січня.

У 2010 році експорт електроенергії до Білорусі з України здійснювали ДПЗД «Укрінтеренерго» і ДТЕК ТОВ «Східенерго», що входить в структуру приватного енергохолдингу. У грудні 2010 року обидві компанії придбали на річному аукціоні 900 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» («Востокенерго» - 750 МВт, «Укрінтеренерго» - 150 МВт). Проте вже в січні ТОВ «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину, які були виставлені на місячний аукціон «Укренерго», проте не знайшли своїх покупців.

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