Генкомпанії НАК «ЕКУ» в січні скоротили виробництво електроенергії на 6,9%

Енергогенеруючі компанії і електростанції, державні пакети акцій яких передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», в січні цього року скоротили виробництво електроенергії на 6,9%, або 0,5 млрд. кВт/год., в порівнянні з січнем 2010 року – до 6,6 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, теплові електростанції енергогенеруючих компаній НАК "ЕКУ" виготовили 4,8 млрд. кВт/год. електроенергії (25,9% загальнодержавного виробництва), що на 11,2%, або 0,6 млрд. кВт/год., більше, ніж в січні 2010 року. Скорочення вироблення електроенергії ген компаніями в НАК «ЕКУ» пояснюють зростанням частки АЕС в загальному об`ємі виробництва – на 5,1% проти січня 2010 року, а також відсутністю експорту електроенергії до Білорусі.

Теплоелектроцентралі в січні виготовили 0,7 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 13,7% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Гідроелектростанції з початку року виготовили 1,15 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 2,7% більше, ніж за січень минулого року.

При цьому з початку року теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» відпущено 3,6 млн. Гкал теплової енергії, що на 18,3% менше, ніж за аналогічний період 2010 року (3,2 млн. Гкал).

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія “Енергетична компанія України” створена на виконання Указу Президента України в червні 2004 року. До статутного фонду компанії передані державні пакети акцій 43 електроенергетичних підприємств України. Зокрема, НАК «ЕКУ» передані пакети таких енергогенеруючих компаній: ВАТ “Дніпроенерго” (50% статутного фонду), “Донбасенерго” (85,77%), “Західенерго” (70,1%), ЕК “Центренерго” (78,29%), "Київенерго" (50%+1), ВАТ “Укргідроенерго” (100%), “Миколаївська ТЕЦ” (100%).

Статутний фонд НАК "Енергетична компанія України" складає 9,83 млрд. грн. Державі належать 100% акцій «ЕКУ».