Заяви ОПЕК збили ціну на нафту

Ціна нафти на торгах в середу, 2 лютого, падає на тлі зниження побоювань, що постачання через Суецький канал можуть бути порушені через безлади в Єгипті.

Вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,12 долара, або на 0,13% - до 90,65 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,01 долара, або на 0,01% - до 101,73 долара за барель.

В ОПЕК заявили, що нафтотрафік проходить через канал нормально, в кількості 2,2 мільйонів барелів на день. Також було заявлено, що у випадку порушення постачань ОПЕК збільшить виробництво, передає Bloomberg.