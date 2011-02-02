Україна і Росія узгодили проект створення СП з фабрикації ядерного палива

10:52, 02 лютого 2011
Енергетика
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Державний концерн «Ядерне паливо» і паливна компанія «ТВЕЛ» (Російська Федерація) узгодили проект установчого договору щодо створення спільного українсько-російського підприємства з фабрикації в Україні ядерного палива.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на сайті держконцерну, з посиланням на підсумки засідання спеціальної робочої групи в Києві 27-28 січня п.р.

«Під час засідання сторони розглянули і в цілому узгодили проект установчого договору про створення спільного українсько-російського підприємства з виробництва ядерного палива», – зазначається у повідомленні.

Крім того, сторони розглянули питання про хід розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва заводу.

Учасники переговорів також домовилися про візит української сторони на ВАТ «Новосибірський завод хімконцентратів» (РФ) для ознайомлення з процесом виробництва ядерного палива, що поставляється для потреб АЕС України.

Довідка УНІАН. 27 жовтня 2010 року паливна компанія «Росатому» «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типа ВВЕР-1000.

Згідно з угодою, частка України у СП становитиме 50%+1 акція, Росії – 50%-1 акція.

Раніше «ТВЕЛ» прогнозувала юридичне оформлення спільного підприємства з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива до кінця 2011 року.

Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.

5 листопада 2010 року "Ядерне паливо" визначило ДП "УкрНДПІпромтехнології" (Жовті Води, Дніпропетровська обл.) розробником ТЕО будівництва заводу. Розробку ТЕО планується завершити до травня 2011 року.

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