Азаров викликає «на килим» керівництво областей, де є максимальні борги за газ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ має намір заслухати на наступному засіданні Кабінету міністрів керівників областей, які мають максимальні борги за використаний природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні КМУ.

«Вимагаю, щоб на наступне засідання уряду викликали найбільших боржників – керівників регіонів, які дозволяють собі не платити (за газ – УНІАН). І ми наочно й принципово розберемося на засіданні Кабміну з ними», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що сьогодні немає ніяких підстав не розраховуватися з боргами, оскільки залишки коштів у місцевих бюджетах становлять приблизно 10 млрд. грн., а борги перед підприємствами теплокомуненерго досягають 3 млрд.

«Видно, що ніяких об`єктивних підстав для заборгованості немає. Які ще можуть бути першочергові витрати, коли не сплачено за природний газ? Насправді, це безпринципність і відсутність дисципліни деяких керівників», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр підкреслив, що не бачить принципової позиції Міністерства енергетики та вугільної промисловості у вирішенні питання ліквідації заборгованості за спожитий газ.

Як повідомляв УНІАН, за даними оперативного моніторингу, найбільша заборгованість за природний газ, спожитий із початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.), у підприємств ТКЕ Донецької (621 млн. грн.), Дніпропетровської (567 млн. грн.), Харківської (526 млн. грн.), Луганської (215 млн. грн.), Запорізької (200 млн. грн.), Одеської (187 млн. грн.), Київської (174 млн. грн.), Львівської (164 млн. грн.), Полтавської (133 млн. грн.) областей, а також АР Крим (142 млн. грн.).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ демонструють теплопостачальні підприємства Закарпатської (28%), Волинської (30%), Кіровоградської (34%), Донецької, Луганської (по 36%), Дніпропетровської (37%) областей, а також АР Крим (31%).

Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.