Азаров: Chevron зацікавлена вкладати кошти у видобуток сланцевого газу в Україні

Американська енергетична компанія Chevron Corporation зацікавлена вкладати кошти у видобуток сланцевого газу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він повідомив, що вчора провів зустрічі з представниками компанії. При цьому прем`єр-міністр зазначив, що Chevron готова співробітничати з Україною лише в тому разі, якщо в Україні буде політична стабільність і не змінюватимуться правила оподаткування.

«Це складні для розробки родовища, й інвестиції потрібні дуже великі. Chevron готовий їх робити за двох умов – політична стабільність і незмінність правил оподаткування. Це дві головні умови», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що не тільки компанія Chevron виставляє такі умови для надання інвестицій. «Всі мої зустрічі з інвесторами свідчать, що вони готові вкладати в Україну, якщо у нас буде політична стабільність і не змінюватимуться правила гри в економічному полі. І це мають усвідомити всі. Якщо ми хочемо добробуту в країні, зростання рівня життя – у жодному разі не можна розхитувати стабільність», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що Україна розраховує до кінця року створити спільне підприємство з компаніями Shell (Нідерланди) і ExxonMobil (США) з видобутку вугільного метану і сланцевого газу на території України.

За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.

Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю - поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині й Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил в її відносинах з Росією.

Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.

Зокрема, в листопаді 2010 року Мінприроди і НАК «Надра України» презентували на виставці та конференції World Shale Gas-2010, що відбулася у США, родовища сланцевого газу в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів до їх вивчення і розробки.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.

Chevron Corporation – одна з найбільших інтегрованих енергетичних компаній США, що здійснює діяльність у 180 країнах. Основний вид діяльності – видобуток нафти і газу, переробка, транспортування і продаж нафтопродуктів.