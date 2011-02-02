У Тернополі від центрального теплопостачання від’єдналося 2750 споживачі

Тернопіль. У Тернополі у зв’язку з бажанням встановити індивідуальне опалення від центрального теплопостачання у 2010 році від’єдналося 2 тис. 750 споживачів. Як повідомив кореспонденту УНІАН економіст з планування планово-економічного відділу КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій ГРИНЧИШИН, відтак кількість жителів, яких обслуговує підприємство, зменшилась до 47 тис. 545, кількість інших споживачів становить 683.

Загалом усім споживачам КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» минулого року відпустило 553,2 тис. Гкал теплової енергії, що на 6,8% (35,5 тис. Гкал) більше, порівняно з 2009 роком. Зокрема населенню було відпущено 451,4 тис. Гкал, 101,8 тис. Гкал – іншим споживачам.

Як уже повідомляв УНІАН, 15 вересня 2009 року Тернопільський міськвиконком прийняв рішення про надання дозволів на встановлення індивідуального опалення у місті.

На час прийняття цього рішення індивідуальним опаленням у Тернополі були обладнані 13 тис. квартир (26% від загальної кількості).

До того часу, як дане рішення було опротестоване прокуратурою, отримати дозволи на встановлення індивідуального опалення встигло 3 тис. тернополян.

10 серпня 2010 року міська рада вдруге надала дозвіл жителям Тернополя на встановлення індивідуального опалення. У вересні це рішення також опротестувала прокуратура. До винесення протесту отримали необхідні документи для встановлення опалення 2,3 тис. жителів міста.