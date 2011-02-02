Клюєв вважає перспективним проект видобутку газу на шельфі Чорного моря

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає перспективним проект видобутку природного газу на шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

А.КЛЮЄВ зазначив, що цей проект оцінюється в 2 млрд. доларів.

«Це дуже перспективний проект. Якщо ми його реалізуємо, ми зможемо вдвічі збільшити видобутку природного газу в Україні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дав згоду на укладення договору про спільну діяльність між Державним акціонерним товариством “Чорноморнафтогаз” і ВАТ “Лукойл” із розвідки й видобутку нафти та природного газу на шельфі Чорного моря.

У відповідному розпорядженні КМУ (№2361 від 20 грудня 2010 р.) зазначається, що рішення ухвалено за пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Розпорядженням передбачається, що об`єктом спільної діяльності є розробка Одеського, Безіменного і Суботинського родовищ. Частка ДАТ “Чорноморнафтогаз” у спільній діяльності повинна становити не менш як 50%, внеском “Чорноморнафтогазу” є геолого-економічна оцінка запасів нафти, природного газу і супутніх компонентів зазначених родовищ. Внеском ВАТ “Лукойл” є фінансові ресурси, технології та обладнання, необхідні для дотримання параметрів, передбачених проектами з розвідки й видобутку нафти та природного газу на зазначених родовищах.

Підготовлений до підписання договір про спільну діяльність, йдеться в розпорядженні, має бути поданий на узгодження Кабінету міністрів України.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: із природного газу – 58,56 млрд. куб. м, із газового конденсату – 1231 тис. тонн, із нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

ВАТ «Лукойл» - російська нафтова компанія. Компанії "Лукойл" належать 6 нафтопереробних заводів у Росії та за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.