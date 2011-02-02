Мирову угоду з Vanco Україна підпише в лютому

Мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) буде підписано в лютому цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЕВ сьогодні на прес-конференції.

Він відзначив, що на сьогоднішній день практично завершено переговори щодо умов цієї угоди.

«У лютому ми її підпишемо. Штрафних санкцій для держави не буде – ми домовилися. Ми внесли до угоди (про розробку шельфу Чорного моря – УНІАН) деякі корективи, оскільки діє новий Податковий кодекс в Україні з 2011 року, а угода була підписана в 2007 році. Тобто там якісь невеликі корективи є, проте якихось глобальних – ні», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що контракт з Vanco з розробки шельфу Чорного моря, підписаний в 2007 році, вигідний для України.

«Контракт з Vanco вигідний. Я цей контракт готував упродовж 2006 і 2007 років, підписував його своїми руками, і цього не приховую. Він вигідний для України. Фактично 50% продукції, яку видобуватиме Vanco, буде власністю держави Україна. І я шкодую, що цей інвестиційний проект не почав реалізовуватися наприкінці 2007 – початку 2008 року. Вже був би позитивний ефект і результат», – сказав А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував компанії Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду з тяжби, пов`язаної з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До теперішнього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору відносно Угоди про розподіл продукції (УРП).