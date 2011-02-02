Клюєв сподівається, що на переговорах з МВФ вдасться уникнути зростання ціни газу

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається, що в результаті переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) вдасться уникнути необхідності підвищення цін на газ для населення на 50% з 1 квітня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Все, що стосується підвищення вартості газу, - ми зараз ведемо переговори. Ми вважаємо, що ми зараз навели порядок в тарифах, ціноутворенні. На нашу думку, немає необхідності зараз підвищувати так значно вартість газу в квітні або травні. Це питання поки що відкрите і дискусійне», - сказав А.КЛЮЄВ.

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, до України прибула місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса Арванітіса. Робота місії триватиме до 11 лютого для проведення дискусій про другий перегляд виконання програми в рамках договору stand-by.

Довідка УНІАН. Національна комісія регулювання електроенергетики з 1 серпня 2010 року підвищила роздрібні ціни на природний газ для населення в середньому на 50% - до 72,54-295,41 коп./куб. м (з ПДВ).

Згідно з Меморандумом, підписаним між Кабінетом міністрів України і МВФ, з 1 квітня 2011 року заплановано повторне підвищення цін на газ для населення ще на 50%.

1 вересня 2010 р. міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО виключив можливість повторного підвищення роздрібних цін на природний газ для населення. При цьому він зазначив, що підвищення цін на газ для населення на 50% із серпня 2010 року було вимушеним кроком, зробленим у рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ).