Ставка транзиту російського газу в І кварталі зросла на 2,2% - до 2,84 дол.

Ставка транзиту російського газу територією України в першому кварталі 2011 р. зросла на 2,2% - до 2,84 дол. за тисячу кубометрів на 100 км, порівняно з 4-м кварталом 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» прогнозує середньозважену ставку транзиту російського газу в 2011 році на рівні 2,72 дол. за тис. куб. м на 100 км. Цю інформацію надало джерело в уряді з посиланням на проект фінансового плану НАК «Нафтогаз України», як окремої юридичної особи, на 2011 рік.

Довідка УНІАН. У 2009 році ставка транзиту російського газу територією України становила 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

З 1 січня 2010 року ставка транзиту стала ринковою і розраховується за загальноприйнятою європейською формулою.

На початку лютого 2010 р. «Нафтогаз України» повідомляв, що ставка транзиту російського газу через територію України на 2010 рік становить 2,78 дол. за тис. куб. м на 100 км.