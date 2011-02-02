Янукович вважає неможливою модернізацію ГТС без Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неможливою модернізацію української газотранспортної системи без участі головного замовника послуг газового транзиту - Російської федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ.

“Без участі Росії, яка є головним постачальником цієї сировини, не можемо реалізувати цей проект. Без неї не маємо у цій сфері жодної перспективи”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що участь Європейського Союзу у консорціумі з модернізації української ГТС сприятиме прозорості у схемах поставки газу та підівищить безпеку поставок до Європи.

Президент додав, що Україна зацікавлена у збільшенні обсягів транзиту газу через свою територію до держав ЄС.

“Це прагматичні бажання, бо з ними пов`язаний добробут наших дітей та майбутнє держави”, - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій.

Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою — 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС - 142,5 млрд. куб. м.

Оператором Єдиної газотранспортної системи України є НАК «Нафтогаз України».