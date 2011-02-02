Янукович вважає неможливою модернізацію української ГТС без Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неможливою модернізацію української газотранспортної системи без участі головного замовника послуг газового транзиту - Російської федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ.

“Без участі Росії, яка є головним постачальником цієї сировини, не можемо реалізувати цей проект. Без неї не маємо у цій сфері жодної перспективи”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що участь Європейського Союзу у консорціумі з модернізації української ГТС сприятиме прозорості у схемах поставки газу та підівищить безпеку поставок до Європи.

Президент додав, що Україна зацікавлена у збільшенні обсягів транзиту газу через свою територію до держав ЄС.

“Це прагматичні бажання, бо з ними пов`язаний добробут наших дітей та майбутнє держави”, - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.