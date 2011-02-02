Тимошенко вважає трагедією для України намір уряду підписати мирову угоду з Vanco

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає трагедією для України намір уряду підписати мирову угоду з компанією Vanco.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.

«Це і є трагедія, яка зараз розгортається в Україні. Це говорить про те, що остаточно вирішила олігархія України забрати головне родовище нафти й газу – це шельф Чорного моря – собі. Забрати у народу України без будь-якої плати, без будь-яких умов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, таке рішення уряду є безпрецедентним, враховуючи те, що завдяки розробці родовищ на шельфі Чорного моря Україна могла би забезпечити свою енергетичну безпеку.

«Коли сьогодні ціни на дизельне пальне, на бензин підвищуються спонтанно і непрогнозовано, у той час, коли люди не здатні заправити свої автомобілі, у цей час головне стратегічне родовище, стратегічний запас нафти й газу України тихенько, за спиною у суспільства, віддають у власність черговим олігархічним групам, які оточують ЯНУКОВИЧА», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 лютого, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) буде підписано в лютому цього року. Він зазначив, що на сьогодні практично завершено переговори за умовами цієї угоди.