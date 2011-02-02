Янукович сподівається на активнішу участь Польщі у проекті ЄАНТК

Варшава. Влада України сподівається на більш активну участь Польщі у проекті створення Євразійського нафтотранспортного коридору на базі українського нафтогону «Одеса – Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю польським журналістам напередодні візиту до Польщі.

Він відзначив, що обговорював цей проект з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ під час зустрічі минулого тижня у рамках економічного форуму у швейцарському Давосі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він поінформував Б.КОМОРОВСЬКОГО про те, що вже з цього тижня трубопровід буде використовуватися, як планувалося з самого початку, для поставок нафти у західному напрямку.

«Нафта вже пішла на Білорусь і попливе далі на Литву та Латвію... На жаль, Польща поки не бере у цьому участі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він назвав Польщу пріоритетним партнером у реалізації цього проекту.

«Президент КОМОРОВСЬКИЙ сказав мені, що цей процес (участь Польщі у проекті) перебуває у фазі практичної реалізації, але ми вже пішли вперед», - додав В.ЯНУКОВИЧ.