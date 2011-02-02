Україна збільшила імпорт зрідженого газу в 7 разів

Імпорт зрідженого газу до України в січні 2011 р. становив 16,26 тис. тонн, що майже в 7 разів більше аналогічного показника 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95».

Згідно з повідомленням, постачання цього виду палива в січні здійснювалися в основному з двох країн – Казахстану (8,89 тис. тонн) і Росії (7,27 тис. тонн). Незначні обсяги також надійшли з Білорусі та Великої Британії.

Водночас експорт зрідженого газу з України в січні 2011 р. становив 3,43 тис. тонн, що на 31% менше, ніж у січні 2010 р. Паливо поставлялося в основному до Росії.

Збільшення обсягів імпорту зрідженого газу на початку 2011 р. учасники ринку пояснюють кількома чинниками. Серед них – сприятлива цінова кон`юнктура на зовнішньому ринку і зниження виробництва цього палива українськими підприємствами.

Також на обсягу імпорту зрідженого газу позначилися поставки цього палива для переробки на ТОВ «Карпатнафтохім» (3-5 тис. тонн), яке в січні 2010 р. не працювало.

Крім того, на загальний показник ввезення палива вплинули побоювання учасників ринку щодо можливого введення імпортних мит, що ініціюється Міністерством енергетики і вугільної промисловості.

Як повідомлялося, в 2010 р. імпорт зрідженого газу до України становив 181,44 тис. тонн, що на 83% більше, ніж у 2009 р.