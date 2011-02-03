Котирування ф'ючерсів на нафту на NYMEX у середу трохи зросли

Ф`ючерси на нафту в середу закрилися майже без змін, тому що трейдери оцінювали фактор росту запасів нафти в США проти наростаючого насильства в Єгипті, яке може загрожувати каналам постачання нафти, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 9 центів, або 0,1%, - до 90,86 долара за барель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE подорожчали за підсумками торгів на 68 центів - до 102,42 долара за барель.

Протести у єгипті з п`ятниці підштовхнули ціни на нафту більш ніж на 6%, але не призвели до перебоїв в роботі Суецького каналу або нафтопроводу SUMED (Суец - Середземне море), ключових транспортних артерій. Проте побоювання, що хвилювання можуть перекинутися на багатих нафтою сусідів Єгипту, тримали ринок в напрузі, в результаті чого ф`ючерси на нафту марки Brent, ключові для Європи та Азії, досягли нового дворічного максимуму 102,43 долара за барель.

У той же час ціни на основні для США ф`ючерси на нафту марки West Texas Intermediate залишаються стриманими в порівнянні з Brent на тлі зростання запасів Cushing, штат Оклахома, де був зафіксований рекордний обсяг 38,3 млн. барелів, що на 20% вище, ніж у минулому році.

Ф`ючерси на бензин знизилися після збільшення запасів бензину на 6,2 млн. барелів, а також у зв`язку з холодною погодою, що трималася у січні на значних територіях США і змушує мешканців утримуватися від водіння.

Котирування березневих ф`ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися на 2,09% - до 2,4985 долара за галон.

Однак холодна погода сприяла подорожчанню топкового мазуту. Березневі ф`ючерси на топковий мазут подорожчали на 2,37 цента - до 2,7807 долара за галон.

Запаси дистилятів, що включають топковий мазут і дизельне пальне, на тижні 22-28 січня скоротилися на 1,6 млн. барелів, більше, ніж очікувалося.