Суд порушив справу про банкрутство Херсонської ТЕЦ

Господарський суд Херсонської області порушив справу про банкрутство ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль».

Про це йдеться в ухвалі суду від 18 січня ц.р. у справі № 12/19-Б-11, копію якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, ініціюючим кредитором банкрутства ТЕЦ виступила дочірня компанія НАК «Натофгаз України» «Газ України», тобто по суті материнська компанія. Предметом позову є заборгованість ТЕЦ за поставлений газ. Сума заборгованості в документі не уточнюється.

Суд наклав мораторій на задоволення вимог кредиторів ТЕЦ, а також ввів заборону на розпорядження майном підприємства посадовцями АТ. Підготовче засідання суду призначене на 17 лютого ц.р.

Довідка УНІАН. Херсонська ТЕЦ встановленою електричною потужністю 80 МВт і тепловою – 737,7 Гкалл/год. була спроектована і збудована з метою забезпечення покриття потреб промислових і комунально-побутових споживачів Херсона в тепловій і електричній енергії.

У вересні 2009 року ВАТ «Херсонська ТЕЦ» передана в управління НАК «Нафтогаз України».