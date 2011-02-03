Україна у січні збільшила видобуток вугілля на 9,6%

За оперативними даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, вуглевидобувні підприємства України у січні 2011 року збільшили видобуток рядового вугілля до 6 млн. 537,2 тис. тонн, що на 9,6%, або 570,3 тис. тонн, більше, ніж за січень 2010 року.

Як повідомили УНІАН у міністерстві, видобуток коксівного за звітний період зріс на 1,7%, або 33 тис. тонн, – до 1 млн. 946,340 тис. тонн, енергетичного вугілля – на 13,4%, або 540,9 тис. тонн – до 4 млн. 590,903 тис. тонн, порівняно з січнем 2010 року.

Вуглевидобувні підприємства Мінвуглепрому в січні 2011 року збільшили видобуток рядового вугілля на 9,2%, або на 279,8 тис. тонн – до 3 млн. 316,8 тис. тонн. При цьому видобуток коксівного вугілля у держсекторі в січні ц.р. скоротився на 16,4%, або 123,8 тис. тонн – до 629,521 тис. тонн, енергетичного – збільшився на 17,7%, або на 403,960 тис. тонн – до 2 млн. 687,260 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України у 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком – до 75,166 млн. тонн.

У 2009 році Україна скоротила видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком – до 72,219 млн. тонн.

У 2008 році видобуток вугілля в Україні зріс на 2,8%, або 2,116 млн. тонн, порівняно з аналогічним показником 2007 року – до 77,654 млн. тонн.