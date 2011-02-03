НКРЕ дозволила 4 обленерго залучити кредити на підготовку до Євро-2012

Національна комісія регулювання електроенергетики дозволила АК «Київенерго», ВАТ «Харківобленерго», ВАТ «Львівобленерго» і ВАТ «Донецькобленерго» залучити кредити для будівництва об`єктів електроенергетики в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, які згодом повертатимуться за рахунок коштів, які закладаються в тарифи вказаних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила сьогодні на засіданні.

Зокрема регулятор затвердив порядок фінансування таких проектів за рахунок кредитних коштів, згідно з яким основна частина тіла кредитів, а також відсотки за ними, повертаються за рахунок тарифів обленерго на передачу/постачання електроенергії.

При цьому регулятор передбачив ряд обмежувальних умов залучення обленерго кредитного ресурсу на ці потреби. Зокрема, термін погашення основної суми кредиту має становити не менш як 3 роки з моменту фактичного виконання проекту, граничний розмір ефективної процентної ставки за користування кредитом повинен становити не більш як 1,5 облікової ставки НБУ на дату укладення договору.

Крім того, повинна бути передбачена можливість отримання кредиту траншами, а початок погашення основної суми - тільки після фактичного завершення реалізації проекту.

Також компанії повинні надати регулятору розрахунок економічного ефекту, очікуваного в результаті реалізації проекту.