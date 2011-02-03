У Львові боржників відключають від теплопостачання

Львівське міське КП «Львівтеплоенерго» сьогодні розпочало відімкнення від теплопостачання юридичних осіб, які накопичили борг за опалення і гарячу воду та мають низький рівень розрахунку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні у Львові без опалення вже залишилося 5 юридичних осіб, які заборгували за теплопостачання - «Портал Інвест Груп» - борг 37 тис. грн. КДПВІ «Львівагропроект» - борг 156 тис. грн., ТзОВ «Будекс-Груп» - борг 175 тис. грн., ЗАТ ПБО Львівміськбуд – борг 158 тис. грн., ЛКП «Дністер» - борг 63 тис. грн.

Як розповіла УНІАН начальник відділу обліку та збуту теплової енергії ЛМКП «Львівтеплоенерго» Галина ПАКУЛЕЦЬ, у грудні цим боржникам було надіслано попередження про можливість припинення подачі теплової енергії у разі непогашення заборгованості.

У коментарі агентству головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир ШТЕЙБАРТ наголосив, що вдаватися до таких дій змушує необхідність вчасного розрахунку за спожитий природний газ перед газовиками

«Газовики вимагають від нас належного розрахунку за спожитий природний газ, тому ми вимагатимемо цього і від наших споживачів. Минулого тижня газовики погрожували відключити від газопостачання наші котельні. Однак шляхом домовленостей з ДК «Газ України» ситуацію вдалося врегулювати. Проте їхні умови про належний розрахунок і погашення заборгованості залишаються незмінними», - зазначив В.ШТЕЙБАРТ.

За його словами, заборгованість перед газовиками виникла у зв’язку з різницею в ціні за газ, адже з 1 серпня 2010 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» здійснює закупівлю природного газу за новими підвищеними цінами, тоді як вартість теплової енергії для споживачів підприємства була відкоригована лише з січня 2011 року, що вплинуло на повноту та своєчасність розрахунків за спожитий природний газ.

Як розповідають тепловики, подачу опалення і гарячої води боржникам буде відновлено за умови погашення заборгованості. Натомість, фізичних осіб - населення від теплопостачання не відмикають.