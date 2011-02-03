Україна набула повноправного членства в Енергетичному співтоваристві

Україна 1 лютого 2011 р. набула повноправного членства в Енергетичному співтоваристві.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства є важливим кроком на шляху до створення в Європі єдиного стабільного ринкового середовища обігу енергопродуктів, а також реальної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, зокрема енергетичного.

У рамках членства в Енергетичному співтоваристві Україна продовжуватиме підвищувати ефективність функціонування внутрішніх ринків, перш за все, ринків електроенергії та газу шляхом впровадження відповідного законодавства ЄС. Це сприятиме встановленню довгострокової фінансової стабільності енергетичного сектора та поліпшенню інвестиційного клімату в Україні, стимулюватиме регіональну інтеграцію та торгівлю, допомагатиме вирішенню проблем боротьби зі змінами клімату та запровадженню енергозберігаючих технологій

*** Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства було підписано 24 вересня 2010 р. у м. Скоп’є (Македонія) і ратифіковано Законом України № 2787-VI від 15.12.2010 р.