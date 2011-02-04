Котирування ф'ючерсів на нафту впали на тлі зміцнення долара

Ф`ючерси на сиру нафту в четвер впали на тлі росту долара США, навіть незважаючи на те, що увага трейдерів залишалася сфокусованою на ескалації насильства в Єгипті і перспективи перебоїв з поставками, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 32 цента, або 0,4%, - до 90,54 долара за барель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися за підсумками торгів на 57 центів - до 101,77 долара за барель.

Ціни на нафту пішли вниз після того, як долар США виріс на тлі даних, що свідчать про зростання активності в секторі послуг у січні. Індекс долара ICE, що відслідковує курс долара проти торгово-зваженої корзини валют, виріс на 0,8% - до 77,890.

Інститут управління поставками (ISM) США в четвер повідомив, що зростання в секторі послуг минулого місяця прискорилося, тоді як уряд повідомив про більш значне, ніж очікувалося, скорочення заявок на допомогу з безробіття.

Ціни на сиру нафту росли на початку дня, у той час як заворушення в Єгипті ставали все більш жорстокими. Єгипет не є великим експортером нафти, однак Суецький канал і нафтопровід SUMED є ключовими транзитними маршрутами нафти з Близького Сходу в Європу.

Хоча конфлікт безпосередньо не загрожував роботі каналу або трубопроводу, учасники ринку нафти стурбовані тим, що нестабільність може поширитися регіоном і зачепити основні нафтовидобувні країни.

Запаси нафти в США в останні тижні зросли, а обсяги запасів Cushing, штат Оклахома, досягли рекордних рівнів. У Кушинг надходить нафта, що торгуються на NYMEX. Зростання запасів значно обмежувало ціни на нафту в США, незважаючи на ознаки поліпшення економіки.

Котирування березневих ф`ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів виросли на 0,49 цента - до 2,5034 долара за галон. Березневі ф`ючерси на топковий мазут знизилися на 1,33 цента, або 0,5%, - до 2,7674 долара за галон.