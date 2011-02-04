Ведення мит на імпорт палива лише заморозить проблеми галузі - «Ромпетрол-Україна»

Генеральний директор ТОВ «Ромпетрол-Україна» Владислав РУСНАК вважає, що введення імпортних мит на нафтопродукти лише заморозить існуючі проблеми нафтопереробної галузі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Ромпетрол-Україна».

На думку В.РУСНАКА, Україні слід рухатися європейським шляхом розвитку нафтопереробної галузі. При цьому він відзначив, що НПЗ у Європі працюють з мінімальною маржею.

«Найближчим часом ми побачимо звіти НПЗ з негативними фінансовими результатами за 2010 рік. При цьому логістика поставок нафти на заводи Східної Європи більш витратна, ніж в Україні, а тарифи на доставку нафтопродуктів з цих країн в Україну становлять від 30 до 60 дол./тонна. Отже, нафтопродукти з ЄС значно дорожчі за українські, але завдяки своїм якісним характеристикам і вільному вибору споживача європейські продукти змогли зайняти 11,8% ринку», - зазначив він.

При цьому В.РУСНАК додав, що в плані розвитку нафтопереробки досвід Румунії дуже показовий. «Скажу більше, нинішня ситуація в Україні нагадує румунську 10-15-річної давності. На початку 1990-х років у Румунії працювали 11 великих і малих НПЗ сумарною потужністю близько 34 млн. тонн нафти на рік, що більш ніж удвічі перевищувало внутрішні потреби країни. Частина заводів виробляли низькопробні нафтопродукти, що розтікалися по всьому Середземноморського регіону. Ринок у багатьох аспектах нагадував український ще й тим, що буквально кишів різними схемами оптимізації платежів за акцизами шляхом зміни номенклатурних кодів нафтопродуктів, нелегального виробництва, ряду «наближених» фірм і НПЗ мали податкові преференції...», - сказав керівник «Ромпетрол-Україна».

Він також зазначив, що галузь почала оживати лише після того, як на ринку були встановлені прозорі, рівні правила гри, а поштовхом для нового витка розвитку галузі стала заява в кінці 2003 року про приєднання Румунії до Євросоюзу в 2007 році. І ніякого захисту внутрішнього ринку мит чи інших інструментами не було, підкреслив В.РУСНАК.

За його інформацією, сьогодні в країні працюють три великі НПЗ, інші знаходяться у процедурі банкрутства або законсервовані. «Звідси два висновки. Перший: серйозні інвестори здатні забезпечити свої виробництва без будь-яких преференцій. Друге: завданням держави є не встановлення загороджувальних заходів, а створення рівних, прозорих і стабільних правил гри», - додав він.

Також В. РУСНАК прокоментував популярну в ЗМІ тезу про несплату податків імпортерами або про низьке податкове навантаження, порівняно з НПЗ. «Наведу як приклад нашу компанію, яка, імпортуючи трохи більше 1% від загального річного споживання світлих нафтопродуктів Україна, перерахувала до держбюджету близько 150 млн. грн. ПДВ та близько 130 млн. грн. акцизного збору. На жаль, я не володію інформацією про суми податків, сплачених галуззю в цілому, але якщо нашу цифру помножити на сто, вийшло б 28 млрд. грн., і це тільки ПДВ і акцизів від світлих нафтопродуктів», - сказав він.

«Тому давайте підходити до питання регулювання ринку нафтопродуктів з максимальною уважністю, вислуховуючи аргументи всіх сторін і з розумінням того, що тільки конкуренція і рівні умови дозволять по-справжньому допомогти цьому ринку. А мито на імпорт лише заморозить існуючі проблеми нафтопереробної галузі, а деякі з них (контрабанду, безподатковий імпорт і нелегальне виробництво) навіть погіршить», - підсумував В.РУСНАК.

Нагадаємо, в Україну поставляються нафтопродукти з семи європейських НПЗ: Orlen Lietuva (Литва), Orlen Plock (Польща), Petromidia (Rompetrol, Румунія), Petrotel Lukoil (Румунія), Petrobrazi Petrom OMV (Румунія), «Нафтохім Бургас» («Лукойл», Болгарія) і MOL Duna (Угорщина). У структурі споживання нафтопродуктів України всі ці сім заводів у 2010 році зайняли 11,8%.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня ц.р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила, що прийняла рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на паливо.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ромпетрол України» з вересня 2006 року представляє в Україні інтереси The Rompetrol Group NV - Мультинаціональної нафтової компанії, що володіє понад 1100 АЗС в Румунії, Франції, Іспанії, Болгарії, Грузії і Молдові. Компанія поставляє морем бензин А-95 виробництва заводу Petromidia (м. Констанца, Румунія), що входить до складу Rompetrol, з перевалкою в портах Феодосії, Ізмаїла, Херсона й Запоріжжя.