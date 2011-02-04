Україна відновила поставки електроенергії до Білорусі

12:34, 04 лютого 2011
Енергетика
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Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» у п`ятницю, 4 лютого, відновило експортні поставки електроенергії до Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор «Укрінтеренерго» Максим КУЧЕР.

«У нас все вже добре. Експорт відновлено», – сказав він, зазначивши при цьому, що «Укрінтеренерго» узгодило питання ціни з білоруським контрагентом ДВО «Біленерго».

Водночас джерело в НЕК «Укренерго» підтвердило УНІАН інформацію про те, що з сьогоднішнього дня міждержавні ЛЕП, такі, що з’єднують енергосистеми України і Білорусі, завантажені на 150 МВт. При цьому найближчим часом очікується збільшення завантаження ліній.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Україна не здійснювала експортних поставок електроенергії до Білорусі. Прес-служба НАК «Енергетична компанія України», коментуючи скорочення обсягів виробництва електроенергії тепловими електростанціями в січні, відзначила, що це пов`язано зі збільшенням частки АЕС у загальному обсягу вироблення, а також «відсутністю експорту електроенергії до Білорусі, який в січні минулого року становив 258 млн. кВт/год.».

Нагадаємо, 27 грудня 2010 року, перебуваючи в Києві, віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО заявив про намір імпортувати з України в 2011 році до 4 млрд. кВт/год. електроенергії.

29 грудня 2010 року перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ заявляв про те, що Україна і Білорусь продовжують узгоджувати тарифи на експорт електроенергії.

Як повідомило УНІАН джерело в Міненерговугілля, поставки до Білорусі припинилися через неузгодженість ціни експорту української електроенергії між господарюючими суб`єктами. Крім цього на хід переговорів, за словами співбесідника агентства, вплинув також політичний момент, пов`язаний зі зволіканням з боку офіційного Києва у визнанні результатів президентських виборів у Білорусі. Останній чинник став навіть причиною тимчасового одностороннього виходу Білорусі з паралельного режиму роботи енергосистем двох країн на початку січня.

Довідка УНІАН. У 2010 році експорт електроенергії до Білорусі з України здійснювали ДПЗД «Укрінтеренерго» і ДТЕК ТОВ «Східенерго», що входить в структуру приватного енергохолдингу. У грудні 2010 року обидві компанії придбали на річному аукціоні 900 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» («Східенерго» – 750 МВт, «Укрінтеренерго» – 150 МВт). Проте вже в січні ТОВ «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину, що були виставлені на місячний аукціон «Укренерго», проте не знайшли своїх покупців.

 

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