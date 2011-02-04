«Нафтогаз» має намір повернути RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газу до кінця ІІ кварталу
НАК «Нафтогаз України» має намір завершити повернення 12,1 млрд. кубометрів газу компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) до кінця другого кварталу 2011 року.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2011 рік.
Зокрема, згідно з прогнозним балансом, у першому кварталі 2011 року «Нафтогаз» має намір повернути значну частину газу – 9,113 млрд. куб. м, а в другому кварталі – 2,2 млрд. куб. м.
У грудні 2010 року НАК «Нафтогаз України» вже повернула RosUkrEnergo 0,784 млрд. куб. м газу.
Також джерело відзначило, що Кабінет Міністрів України має намір затвердити прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2011 рік у розмірі 74,204 млрд. куб. м, що на 21,9% більше від балансу газу на 2010 рік.
Зокрема, до прогнозного балансу газу на 2011 рік увійшли природний газ, видобутий в Україні, – 20,949 млрд. куб. м (ДК «Укргазвидобування» – 15,034 млрд. куб. м, ВАТ «Укрнафта» – 2,650 млрд. куб. м, ДАТ «Чорноморнафтогаз» – 1,115 млрд. куб. м, інші газовидобувні підприємства – 2,150 млрд. куб. м), надходження імпортного газу – 40 млрд. куб. м, відбір з підземних сховищ газу (ПСГ) – 13,068 млрд. куб. м.
Розподіл природного газу – всього 74,204 млрд. куб. м. По Україні – всього 54,310 млрд. куб. м., зокрема: виробничо-технологічні потреби – 5,137 млрд. куб. м, споживачам України – 49,030 млрд. куб. м (у т.ч. населенню – 17,273 млрд. куб. м, бюджетним організаціям – 0,900 млрд. куб. м, підприємствам ТКЕ – 8,130 млрд. куб. м, промисловим споживачам – 22,7 млрд. куб. м). Транзит газу для компанії RosUkrEnergo – 11,313 млрд. куб. м. Закачування газу до ПСГ – 8,581 млрд. куб. м.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2010 року «Нафтогаз України», RosUkrEnergo і «Газпром» заявили про повне врегулювання суперечки щодо повернення українським холдингом 12,1 млрд. куб. м газу.
Згідно з досягнутими домовленостями, на виконання рішення Арбітражного інституту торгової палати у Стокгольмі «Нафтогаз» поверне RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасить 1,7 млрд. дол. заборгованості перед «Нафтогазом» і 810 млн. дол. перед групою компаній «Газпром». Усі суди, зокрема Верховний Суд України, підтвердили це зобов`язання.
За словами співвласника RosUkrEnergo Дмитра ФІРТАША, швейцарська компанія вже перерахувала НАК «Нафтогаз України» 1,7 млрд. дол. боргу, переуступленого українському держхолдингу російським «Газпромом» у 2009 році. За його словами, НАК також одержав 450 млн. дол. за послуги з транзиту і зберігання газу RosUkrEnergo.