Раду ОРЕ очолив представник ДТЕК Лісовий
14:40, 04 лютого 2011Енергетика
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На сьогоднішньому першому засіданні оновленого складу Ради ОРЕ його головою обрано радника генерального директора енергопостачальної компанії ТОВ «Сервіс-Інвест», що входить в структуру енергохолдингу ДТЕК, Бориса ЛІСОВОГО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков, який обраний заступником голови Ради ОРЕ.
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