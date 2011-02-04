Раду ОРЕ очолив представник ДТЕК Лісовий

На сьогоднішньому першому засіданні оновленого складу Ради ОРЕ його головою обрано радника генерального директора енергопостачальної компанії ТОВ «Сервіс-Інвест», що входить в структуру енергохолдингу ДТЕК, Бориса ЛІСОВОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ НАЕК «Енергоатом» Костянтин Запайщиков, який обраний заступником голови Ради ОРЕ.