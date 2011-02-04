Посол: Іран запрошує українські нафтогазові підприємства до співпраці

Іран запрошує українські нафтогазові підприємства до співпраці.

Як заявив Посол Ірану в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІБАДІ в інтерв`ю журналу «Профиль», для України існують широкі можливості участі в проектах, пов`язаних з іранським нафтогазовим комплексом Південний Парс. Українські компанії могли б брати участь у створенні консорціумів, здійсненні бартерних операцій, інших формах співпраці. «Зараз на порядку денному стоїть організація візиту директорів і представників українських нафтогазових підприємств до Південного Парса і проведення переговорів з представниками іранської сторони», – сказав посол.