Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 0,7%

З 28 січня по 4 лютого 2011 середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,4-0,9% (в середньому на 0,7%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 28 січня по 4 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 - збільшилися на 0,9% - з 7,65 грн./літр до 7,72 грн./літр; бензин А-92 - збільшилися на 0,7% - з 8,13 грн./літр до 8,19 грн./літр; бензин А-95 - збільшилися на 0,8% - з 8,53 грн./літр до 8,60 грн./літр; дизельне пальне - збільшилися на 0,4% - з 8,05 грн./літр до 8,08 грн./літр.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україну склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного пального - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група« А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.