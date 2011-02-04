Україна в січні збільшила транзит газу до країн Європи на 3,3%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, у січні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 3,3%, або на 0,322 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 роком, - до 10 млрд. 48,63 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у січні скоротилося на 2,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 17 млрд. 913,19 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, - до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, які є єдиним технологічним комплексом, що працює в безперервному робочому режимі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об`єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.