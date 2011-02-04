Світові ціни на нафту можуть зрости до 120 дол. за барель – російський експерт

Ціни на нафту в світі можуть зрости до 120 дол. за барель.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Російського газового товариства (РГТ), таку думку висловив віце-спікер Держдуми, президент РГТ Валерій ЯЗЄВ напередодні відкриття 47-ої Мюнхенської конференції з питань політики безпеки. До порядку денного конференції включено питання про ситуацію в Єгипті та її наслідки.

«Реальної небезпеки припинення транзиту нафти через Суецький канал немає, але ціни на «чорне золото» в недалекій перспективі можуть зрости до 120 дол. за барель», - сказав В.ЯЗЄВ.

«Через Суецький канал транспортується величезна кількість нафти», - зазначив В.ЯЗЄВ, відповідаючи на запитання, наскільки сильно позначаться події в Єгипті на енергобезпеці Європи.

У зв`язку з цим він нагадав, що однією з центральних тем попередньої Мюнхенської конференції стала боротьба з сомалійськими піратами, а ще рік тому широко обговорювався конфлікт між Росією та Україною навколо поставок газу з РФ.

«Нинішнє підвищення до 100 дол. за барель - це не фундаментальна ціна й не результат балансування попиту та пропозиції. Вона кон`юнктурна», - переконаний він.

Тим часом, на його думку, небезпека того, що транзит нафти через Суецький канал буде перервано або ускладнено, «гіпотетична, потенційна, але для реальних побоювань підстав немає».

Для виключення подібних ризиків, на думку російського парламентарія, необхідно «створювати міжнародні правові механізми, розробляти більш суворі глобальні правила для транспортування та охорони морських шляхів».

Віце-спікер Держдуми нагадав, що ця ініціатива була запропонована президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ «у квітні 2009 року в концепції нових підходів до регулювання у сфері енергетики».

Як повідомляв УНІАН, ф`ючерси на сиру нафту в четвер, 3 лютого, впали на тлі зростання долара США, навіть незважаючи на те, що увага трейдерів залишалася сфокусованою на ескалації насильства в Єгипті та перспективах перебоїв із поставками.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 32 центи, або 0,4%, – до 90,54 долара за барель.