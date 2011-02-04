«Нафтогаз» розрахувався з «Газпромом» за поставлений у січні газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні 2011 року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, зокрема, «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» близько 1,4 млрд. дол. США за імпортований в січні 2011 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2011 року становить близько 264 дол. США за тис. куб. м.

У компанії нагадують, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно перераховувати ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що йде за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.