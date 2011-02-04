«Укрінтеренерго» цього року поставить до Білорусі до 2,5 млрд. кВт/год електроенергії

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» домовилося з ДВО «Беленерго» про поставки поточного року до 2,5 млрд. кВт/год української електроенергії. Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомила сьогодні УНІАН прес-служби А.КЛЮЄВА, за його словами, у рамках узгодженого контракту сторони також домовилися, що електроенергія, яка була недопоставлена до Білорусі у січні п.р., коли тривали переговори, буде допоставлена протягом лютого і березня.

Сторони домовилися про взаємовигідну ціну електроенергії, що поставляється, яка розраховується за формулою, прив`язаною до параметрів цін, які складаються на Оптовому ринку електроенергії в Україні.

«Білорусь потребує електроенергії, а Україні вигідно поставляти її, оскільки це додаткове завантаження цілого ланцюжка підприємств – вугільників, транспортників і енергетиків, в першу чергу, теплових електростанцій. Окрім цього, держава одержує додаткову валюту», - цитує прес-служба першого віце-прем`єра.

Як повідомляв УНІАН, ДПЗД «Укрінтеренерго» сьогодні відновило поставки електроенергії до Білорусі, тимчасово припинені у січні п.р. через неузгодження з білоруським контрагентом питання ціни експорту. На сьогодні потужність експортних поставок становить 150 МВт і найближчим часом прогнозується її збільшення.

Довідка УНІАН. У 2010 році експорт електроенергії до Білорусі з України здійснювали ДПЗД «Укрінтеренерго» і ТОВ «Східенерго», яке водить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК. При цьому на Білорусь припадало близько 70% обсягу усіх експортних поставок електроенергії з України.

У грудні 2010 року обидві компанії придбали на річному аукціоні 900 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» («Східенерго» – 750 МВт, «Укрінтеренерго» – 150 МВт). При цьому вже у січні п.р. ТОВ «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину, які були виставлені на місячний аукціон «Укренерго», проте не знайшли своїх покупців.